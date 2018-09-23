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بنـــوك
العائد على أذون الخزانة يواصل الارتفاع
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:32 م
البنك المركزي المصري
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ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر إلى 19.6%
البنك المركزي المصري
المال - خاص
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء يوم الأحد .
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 بالمئة من 19.43 بالمئة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 بالمئة من 19.75 بالمئة في العطاء السابق .
باعت مصر يوم الأحد أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 9.598 مليار جنيه (535مليون دولار) وهو ما يزيد عن المبلغ المعلن سابقا عند 8.250 مليار جنيه، ولأجل 266 يوما بقيمة 9.563 مليار جنيه وهو ما يزيد عن المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقا والبالغ ثمانية مليارات .
وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لرويترز ”التوقعات كانت بين 19.65-19.75 لعائد أجل الثلاثة أشهر ونحو 19.80-19.90 لأجل التسعة أشهر... هناك مشتريات أجانب في عطاءي اليوم لكن ليس بالحجم الكبير “.
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو تموز. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018 .
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي
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