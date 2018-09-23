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اتصالات وتكنولوجيا
تعرف علي خطوات سداد المصروفات الجامعية أونلاين
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:19 م
فورى
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فورى
سمية كمال:
تُتيح شركة فوري للدفع الإلكتروني تسديد المصروفات الجامعية أونلاين، من خلال فروعها بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات عبر الموقع الرسمي للشركة.
1- على الطالب الحصول على الكود الخاص بالجامعة المقيد بها من الموقع الرسمي للشركة "كود جامعة القاهرة 612، كود جامعة المنصورة 629، كود جامعة الزقازيق 632، كود جامعة بني سويف 613، كود جامعة المنيا 634، كود جامعة الإسكندرية 628"
2- الذهاب لأقرب فرع لشركة فوري.
3- الدخول علي القائمة الرئيسية للشركة.
4- الدخول علي التعليم
5- اختار اسم الكلية
6- اختار دفع مصروفات دراسيه بكود الخدمة الخاص بالجامعة
7- إدخال رقم الطالب مرتين
8- تظهر بيانات الطالب واضغط استمرار
9- أكد الدفع واحصل علي الايصال
اتصالات وتكنولوجيا
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