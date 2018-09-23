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رياضة
4 مدربين على طاولة مجلس الإسماعيلى لاختيار خليفة مضوى
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:12 م
خير الدين مضوى
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خير الدين مضوى
على المصرى:
يفاضل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بين أربعة مدربين، لاختيار خليفة الجزائرى خير الدين مضوى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء، الذى تقدم باستقالته، مساء أمس السبت، عقب تلقى الدراويش الهزيمة الثانية على التوالى فى الدورى المصرى الممتاز أمام سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن للدورى.
ويعد إيهاب جلال المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي، وحمزة الجمل المدرب السابق للنصر العماني، وأحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، بالإضافة للبرتغالي جورفان فييرا، الذي سبق له قيادة الدروايش منذ سنوات طويلة، وعمل مع الزمالك وسموحة، والمدير الفنى الحالى لاتحاد كلباء الإماراتى، أبرز المرشحين لتولى المسئولية.
وكلف إبراهيم عثمان، رئيس النادي، المدرب العام محسن أبو جريشة، بقيادة الدراويش في مباراة الكويت الكويتي، بإياب دور الـ32 بالبطولة العربية، الخميس المقبل، وسافرت بعثة الفريق فجر اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، استعدادا للمواجهة.
وكان مضوى قد تقدم باعتذار رسمى للإدارة عن عدم الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق، بعد تراجع النتائج مؤخرا، والتى كان أخرها تلقى هزيمتين على التوالى أمام طلائع الجيش وسموحة بالدورى، ووافق المجلس على قبول اعتذار المدرب الجزائرى، ليتولى محمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين اختيار مدرب جديد.
رياضة
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