مؤتمر التسويق المالي يفتح الشهية للاستثمار العقاري بالخارج

الاستثمار العقاري

- مؤتمر الاسثمار المالي والعقاري بالخارج ينافس السوق المصري

- شركة تسويق عقاري تؤكد سيطرة السوق المصرية



خالد الأسمر



شاركت أكثر من 40 شركة بدول مختلفة بمؤتمر التسويق المالي والعقاري لأول مرة في مصر، والذي استمر على مدار يومين.



واستعرضت الشركات المشاركة بالمؤتمر والتي تنوعت بين شركات يونانية وقبرصية وكاريبية وأمريكية وبرتغالية فرص استثمار المستثمريين ورجال الأعمال في مصر بالخارج "في الدول المشاركة بالمؤتمر"، خاصة الاستثمار في المجال العقاري، وذلك مقابل منح إما الإقامة أو الجنسية للدولة التي يختارها المستثمر.



وفي هذا الإطار قال إلياس خوري، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار المالي والعقاري، إن المؤتمر أتاح للمطورين العقاريين من كل دولة الفرصة لعرض كل ما لديهم من مميزات للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر للإقامة، ومنح الجنسية من خلال الاستثمار العقاري بتلك الدول وعلى رأسها اليونان وقبرص والكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.



وأضاف خوري، أن دولة مثل قبرص حققت ما يقرب من 4.7 مليار يورو داخل خزينة الدولة من خلال الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري هو العجلة الأساسية لنمو أي اقتصاد.



250 ألف يورو استثمار عقاري باليونان يمنح الإقامة الدائمة

الشركات اليونانية المشاركة بالمؤتمر أجمعوا على أن شركة Interprise greece والتي تدعمها وزارة الهجرة والجنسية باليونان، تقوم بترويج برنامج الجولدن فيزا الذي يمنح المتقدمين الحصول على الإقامة الدائمة باليونان بعد شراء عقارات بمجمل 250 ألف يورو، وكذلك الجنسية، بعد خوض الاختبارات بشرط الإلمام باللغة اليونانية قراءة وكتابة بعد مرور 7 سنوات وكذلك مجموع الإقامة الفعلية باليونان 183 يومًا بالعام.



وأضافوا أنه بالنسبة للأطفال تمنح لهم الجنسية بشرط الدراسة بالمدارس اليونانية 6 صفوف دراسية على التوالي ودون خوض أي اختبارات.



الاستثمار العقاري بـ2 مليون يورو يضمن منح «الباسبور» بقبرص

فيما أكدت شركات التطوير العقاري بقبرص خلال مشاركتها بجلسة مؤتمر الاستثمار المالي والعقاري اليوم، أن المستثمرين في مصر يمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة بقبرص من خلال شراء عقار بقيمة ٣٠٠ ألف يورو، بالإضافة إلى تحصيل ٥% ضريبة، وذلك للإقامة مدى الحياة بقبرص.



وأشاروا خلال المؤتمر إلى أن هذه الميزة تمنح لكل من الزوج والزوجة والأبناء تحت ٢٥ سنة والأبوين لكل من الزوج والزوجة.



وأضافوا أنه حتى يتم الحصول على "الباسبور" القبرصي فلابد من الاستثمار بعقار جديد بقيمة ٢ مليون يورو، إضافة إلى ٥% ضريبة وهذه الميزة تمنح "الباسبور" للزوج والزوجة والأبناء تحت سن ٢٨ عاما والأبوين لإحدى الزوجين ويتم منح الإقامة المؤقتة لحين استخراج الباسبور.



سيطرة السوق العقاري المصري

ورأت مرفت العجمي، مدير التسويق بشركة بداية للتسويق العقاري، أن فكرة الاستثمار العقاري بالخارج فكرة جيدة للكثير من المستثمرين بمصر، مضيفة أنه من خلال جولتها بالمعرض وجدت أن الأسعار المعروضة من قِبل الشركات مناسبة، وطريقة العرض والتنظيم ممتازة.



وأشارت، إلى أنه على الرغم من العروض الممتازة من قِبل الشركات ومحاولة جذب المستثمرين المصريين للاستثمار العقاري بالخارج، فإن ذلك لن يؤثر على السوق العقارية بمصر، لافتة إلى أن مصر مسيطرة في سوق العقارات.