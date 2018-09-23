مفاضلة بين طولان وجلال لخلافة عمر في تدريب الاتحاد السكندري





علي المصري:





يفاضل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، بين المخضرم حلمي طولان وخالد جلال، لقيادة فريق الكرة اﻷول بالقلعة الخضراء.





وتقدم الجهاز الفني واﻹداري لزعيم الثغر بقيادة محمد عمر، باستقالتة عقب الهزيمة أول أمس الجمعة من الداخلية بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم علي ستاد اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثامن للدوري المصري.





وتداولت أخبار منذ قليل تفيد باستقرار مجلس الإدارة علي تولي خالد جلال، منصب المدير الفني، وهو ما نفاه مصيلحي في تصريحات إذاعية، مؤكدا أن هناك مفاضلة بين جلال وطولان من أجل قيادة الفريق.