كولنز للوساطة تستعد للتعاقد مع شركات التأمين المصرية

كولنز للوساطة

الشاذلى جمعة:



تخطط مجموعة شركات "كولنز للتأمين" للتعاقد مع شركات التأمين المصرية سواء العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات أو تأمينات الحياة للعمل معها خلال الفترة المقبلة فى أنشطة الوساطة المباشرة ووساطة إعادة التأمين وكذلك الاستشارات.



كشف فادى الكيالى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كولنز"، أن ذلك يأتى بعد حصول شركته على الترخيص النهائى لمزاولة أنشطتها من الهيئة العامة للرقابة المالية عبر ثلاثة أذرع تابعة لها فى مصر وهى "كولنز لوساطة التأمين" و"كولنز لوساطة إعادة التأمين" و"كولنز لاستشارات التأمين".



وأضاف الكيالى أن شركته تراهن على التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها شركته عبر إدارة متخصصة فى البرمجيات يعمل بها 15 عاملا لتطوير برمجيات متخصصة فى أنشطة التأمين وإعادة التأمين لخدمة الشركات التابعة للمجموعة فى كلا من مصر والأردن والإمارات.