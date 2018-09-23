مباشر ترسم 3 سيناريوهات لاستثمارات أوراسكوم فى كوريا الشمالية

أوراسكوم للاستثمار القابضة



شريف عمر:



رسمت وحدة الأبحاث بشركة مباشر إنترناشيونال للأوراق المالية، 3 سيناريوهات أمام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، للتعامل مع مستجدات أوضاع موقف استثماراتها فى كوريا الشمالية بعد قرار الأمم المتحدة، وهى توجه الشركة لبيع حصتها البالغة 75% من رأسمال كوريولينك، أو توقفها عن تسجيل اضمحلال في حصتها من الأرباح، أو أنها ستعود لتسجيل حصتها بطريقة الاستحواذ (التجميع).



وأكدت مباشر - فى تقرير بحثى حصلت المال على نخسة منه - أن تنفيذ أياً من السيناريوهات السابقة يحمل تأثير إيجابي كبير على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وأعلنت أوراسكوم للاستثمار، اليوم، حصولها على موافقة من منظمة الأمم المتحدة بخصوص استثماراتها بشركة كوريولينك في كوريا الشمالية.



ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) أصدر قرارًا في 11 سبتمبر 2017 يجبر حكومات جميع الدول الأعضاء على إصدار قوانين جديدة لمنع وحظر أي شركات محلية من المشاركة في أي مجالات أو مشاريع تجارية مشتركة قائمة أو مستقبلية في كوريا الشمالية، ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من مجلس الأمن، ولذلك قدمت أوراسكوم طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن من خلال وفد مصر الرسمي، للحصول على موافقة رسمية بخصوص حصة أوراسكوم في كوريولينك في كوريا الشمالية البالغة 75%.



وأوضحت مباشر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأثر الإيجابي لقرار مجلس الأمن، سيقتصر على تجنب العقوبات الدولية التي كان من الممكن فرضها على أوراسكوم بسبب استثماراتها في كوريولينك، أو يمكن أن يمتد التأثير الإيجابي ليشمل قدرة أوراسكوم على تحويل حصتها من الأرباح المحتجزة من كوريا الشمالية إلى مصر.



وتابعت مباشر: الجزئية الأخيرة تحتاج إلى إزالة كاملة للحصار الاقتصادي والسياسي والعسكري الشامل الذي تفرضه الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية، والذي لا يمكن تحقيقه دون اتفاقية سلام كاملة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وفى حالة حدوث ذلك فسيكون له تأثير إيجابي كبير على القيمة العادلة لسهم الشركة.



وذكرت أوراسكوم في قوائمها المالية المجمعة للنصف الأول من 2018، أنها غير قادرة على قياس تأثير قرار مجلس الأمن الصادر في 11 سبتمبر 2017. في الآونة الأخيرة.



وسجلت أوراسكوم خسائر مجمعة عائدة لمساهمي الشركة بقيمة 149.83 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018، مقارنة مع صافي ربح مجمع قدره 350.42 مليون جنيه في النصف الأول من 2017.



وحققت الشركة أرباحاً من الاستثمار في الشركات الشقيقة (المسجلة بطريقة حقوق الملكية - بشكل أساسي حصة أوراسكوم والبالغة 75% في كوريولينك) بقيمة 1.547 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2018، بينما سجلت إضمحلال في أرباحها من حصتها في الشركات الشقيقة بقيمة 1.547 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2018.



وأشارت مباشر إلى أن نتائج الأعمال النصفية للشركة تعكس الطريقة التى سجلت بها أوراسكوم المخاطر المرتبطة باستثمارات أوراسكوم في كوريولينك، ومنها مخاطر تحويل حصتها من الأرباح إلى الشركة الأم، والفرق الكبير في سعر صرف العملة المحلية لكوريا الشمالية مقابل اليورو، حيث أن سعر صرف في السوق السوداء في كوريا الشمالية (السوق الموازي) عند 8.650 وحدة من العملة الكورية الشمالية، مقابل 1 يورو، ويعادل سعر الصرف الرسمي 118 وحدة مقابل 1 يورو.



وتطرقت مباشر لتحديات أخرى تواجه كوريولينك، منها خطة الحكومة في كوريا الشمالية لتأسيس شركة كورية جديدة منافسة لشركة كوريو لينك في تقديم خدمات الهاتف المحمول، وهو ما ظهر فى تفاوض أوراسكوم مع الحكومة الكورية لإجراء عملية دمج أو استحواذ على الشركة الجديدة، ولكن وحتى الان لم تسفر المفاوضات عن أي اتفاق. وصعد سهم أوراسكوم فى جلسة تداول اليوم بنحو 9.9% ليغلق عند مستوى 0.58 جنيه.