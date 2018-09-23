ارتفاع أسعار الطماطم بمصر يواجه بشحنة أردنية تصل غدا

الطماطم

الصاوي أحمد



أكد يحيي السني رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية أن سبب إرتفاع أسعار الطماطم في السوق ناتج عن نقص إمدادات المحصول في خلال العروة الحالية حيث لا يوجد سعر ثابت لأية محصول ولكنها بورصة متغيرة تنخفض فيها السعر في حالة زيادة المحصول والعكس صحيح .



وأوضح "السني " أن أسعار الطماطم تختلف بإختلاف مواسمها أو العروات فكل موسم له سعر مختلف عن الأخر حسب الإنتاجية .



وقفز سعر الطماطم اليوم لـ12 جنيها في السوق مقارنة بـ4 جنيهات قبل أيام .



وكانت الحكومة أعلنت أمس عن نيتها لاستيراد طماطم من دولة الأردن نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة انها سلعة هامة جدا لكل أسرة .



وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقوم بفحص شحنة لأحد المستوردين في ميناء نويبع قادمة من الأردن عبارة عن عدة حاويات محملة بنحو 50 طن من الطماطم .



وأوضح "العطار " أن الحجر الزراعي سيقوم بفحص الشحنة بالكامل من خلال المعامل التابعة في الميناء أو قد يتم إرسال عينات منها في المعامل المركزية في القاهرة وذلك للتدقيق في سلامة الشحنة .



وأشار إلي أن هناك ضجة كبيرة علي الأستيراد من الأردن علي الرغم من أن مصر من أكبر الدول المنتجة للطماطم وأن هذة الكميات بسيطة وتستهدف سد الفجوة الحالية في الأنتاج .



ولفت إلي أنه لا يوجد طلبات أخري من المستوردين حتي الآن مشيرا إلي أن دور الحجر الزراعي هو فحص الواردات والصادرات الزراعية فقط وليس جهة إستيراد .

وأشار إلي أنه سيتم الأفراج عن الشحنة غدا الأثنين وسيتم الطرح في السوق طبقا للمستورد بسعر 5 جنيهات .



وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أنه تم تشكيل اللجنة من قبل الحجر الزراعى، وهي مسئولة فنيا عن فحص الرسالة الواردة، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية، والتأكد من مطابقتها المواصفات المصرية قبل دخولها البلاد، مؤكدا أن الحجر الزراعى ليس جهة استيراد، ولكن جهة فحص الرسائل لضمان خلوها من آفات حجرية تهدد الثروة الزراعية المصرية.

