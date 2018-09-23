أزمة ملابس في اتحاد الكرة بسبب خطاب أديداس

زي المنتخب الوطني لكرة القدم

على المصرى



حالة من الغضب الشديد، تنتاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بسبب اختفاء الخطاب الذى أرسلته شركة أديداس الألمانية، للملابس الرياضية، التى ترعى الجبلاية، وينتهى العقد الحالي في 31 ديسمبر 2018.



ويعانى المنتخب الأول، بسبب نفاذ الملابس، بعدما وزع الجهاز الإدارى الأسبق للفراعنة، بقيادة المهندس إيهاب لهيطة، كمية كبيرة من الملابس، على اللاعبين، قبل السفر لروسيا للمشاركة فى كأس العالم



وشهد معسكر مباراة النيجر التي أقيمت يوم 8 سبتمبر الجاري نفس الأزمة، إلا أن الفريق استعار ملابس المنتخب الأوليمبي.



وأرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى شركة الملابس الألمانية، يطلب من خلاله تجديد التعاقد، وإرسال دفعة جديدة من الملابس، إلا أن الرد جاء صادمًا، بتأكيد الشركة أنها أرسلت خطابًا للجبلاية بنيتها عدم تجديد التعاقد منذ إبريل الماضي.



وتفاجئ مسئولى الجبلاية بالأمر، خاصة وأن هذا يعنى عدم إمكانية إبرام أي تعاقد جديد قبل نهاية العام الحالي 2018



وأعلن أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أنه سيتم الكشف عن مزايدة علنية، للفوز برعاية ملابس المنتخب مطلع العام المقبل، وتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من كرم كردي ومجدي عبد الغني وخالد لطيف، من أجل دراسة كيفية طرح المزايدة.



وحمل مسؤولو الاتحاد، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وإيهاب لهيطة، مسؤولية الأزمة، وطالبوا بفتح تحقيق، لمعرفة المتسبب فى اختفاء هذا الخطاب، الذي وصل للجبلاية من شركة الملابس الألمانية الخاصة بالمنتخبات.