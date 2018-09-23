سعر القطن ينخفض 150 جنيها للقنطار

القطن

الصاوي أحمد



تراجعت أسعارالقطن في أصناف الوجه البحري للموسم التسويقي الجاري 2018 -2019 بنحو 150 جنيه في القنطار الواحد وذلك مطلع الأسبوع الجاري طبقا لتجار في الأسواق بسبب موجة العزوف عن الشراء من قبل التجار حاليا تحسبا لمزيد من التقلبات في الأسعار .



وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن سعر القنطار سجل اليوم 2500 جنيه للقنطار بدلا من الأسبوع 2650 جنيه الأسبوع الماضي وطبقا للسعر.



ولفت إلي أن أسباب تراجع القطن تعود لزيادة إنتاجية القطن الموسم الجاري وإرتفاع المساحة بنحو 100ألف فدان ومليون قنطار أعلي من الموسم الماضي .



ومن جانبه أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن سعر القطن من الطبيعي أن ينخفض نتيجة وجود تربيطات بين التجار الذين يرغبون في شراء المحصول بأرخص الأسعار .



وأوضح أن أزمة تسعير القطن ظهرت الموسم الجاري في الوجه البحري بسبب عدم وجود تعاقدات علي المحصول وكل ما تم هو وضع سعر صمان عن المحصول وهو 2700 في الوجه البحري و2500 للقبلي دون وجود جهات تشتري المحصول من الأساس .

