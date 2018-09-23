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استثمار
النقد العربي: تحرير كامل لأسعار الطاقة في مصر بحلول 2019
الأحد 23 سبتمبر 2018 05:44 م
أسعار الوقود
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صندوق النقد: أسعار الوقود بمصر لا تزال بين أدني الأسعار فى العالم
أسعار الوقود
أحمد شوقي
قال صندوق النقد العربي إنه سيتم تحرير أسعار الطاقة في مصر بشكل كامل بحلول 2019؛ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف تقرير صادر عن الصندوق اليوم بعنون "آفاق الاقتصاد العربي"؛ أن الإصلاحات التي تبنتها مصر في إطار البرنامج شملت أيضًا: زيادة أسعار الخدمات الحكومية، وتنمية الإيرادات الضريبية بهدف احتواء العجز في الموازنة العامة، ووضع الدين العام الذي بلغت نسبته إلى الناتج 117.5% في عام 2016 ارتفاعاً من 93.6 في المائة في عام 2015 في مسارات تنازلية تضمن الاستدامة المالية.
وأشار إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من شهر نوفمبر من عام 2016، وإصدار قوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإفلاس وتصفية المشروعات المتعثرة بما يتفق مع المعايير الدولية وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات التي تنفذها مصر تشمل إصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية، ومن أهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة، ومعدلات التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات؛ بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير من خلال العمل على إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وحوافز لمساندة الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويلية والاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البرنامج يتضمن إصلاحات لشبكات الأمان الاجتماعي؛ لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح لمجتمع، خاصة الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية.
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