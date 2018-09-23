EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
منح أكتيف كابيتال تصنيفًا ائتمانيًا -A بنظرة مستقرة AM BEST
الأحد 23 سبتمبر 2018 05:43 م
لوجو أكتيف لإعادة التأمين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
منح أكتيف كابيتال تصنيفًا ائتمانيًا -A بنظرة مستقرة AM BEST
لوجو أكتيف كابيتال لإعادة التأمين
الشاذلى جمعة
منحت مؤسسة AM BEST للتصنيف الائتمانى شركة "أكتيف كابيتال" لإعادة التأمين ومقرها بنما تصنيفا ائتمانيا A- بنظرة مستقبلية مستقرة.
قال فرناندو فيجا، بـ"أكتيف كابيتال"لإعادة التأمين إن شركته مصنفة من الدرجة الأولى فى نشاط وإعادة التأمين ولديها خبرة كبيرة فى التأمين البنكى على مستوى العالم وكذلك تأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية.
وأضاف فيجا أن شركته لديها 4 فروع على مستوى العالم فى كل من باربادوس وبنما وكذلك لندن بجانب ميامى الأمريكية ولديها خطة للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.
وأوضح أن شركته تأسست عام 2007 وبدأت نشاطها فى التأمين البنكى والتعاقد مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فيما بدأت عام 2015 التوسع فى باقى فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وكذلك تأمينات الحياة.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
حدود التغطية التأمينية
التأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا