منح أكتيف كابيتال تصنيفًا ائتمانيًا -A بنظرة مستقرة AM BEST

لوجو أكتيف كابيتال لإعادة التأمين



الشاذلى جمعة



منحت مؤسسة AM BEST للتصنيف الائتمانى شركة "أكتيف كابيتال" لإعادة التأمين ومقرها بنما تصنيفا ائتمانيا A- بنظرة مستقبلية مستقرة.



قال فرناندو فيجا، بـ"أكتيف كابيتال"لإعادة التأمين إن شركته مصنفة من الدرجة الأولى فى نشاط وإعادة التأمين ولديها خبرة كبيرة فى التأمين البنكى على مستوى العالم وكذلك تأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية.



وأضاف فيجا أن شركته لديها 4 فروع على مستوى العالم فى كل من باربادوس وبنما وكذلك لندن بجانب ميامى الأمريكية ولديها خطة للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.

وأوضح أن شركته تأسست عام 2007 وبدأت نشاطها فى التأمين البنكى والتعاقد مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فيما بدأت عام 2015 التوسع فى باقى فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وكذلك تأمينات الحياة.

