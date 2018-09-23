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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات: بدء تحصيل مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد
الأحد 23 سبتمبر 2018 05:12 م
البريد المصرى
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صرح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة والهيئات التابعة لها تسعى جاهدة الى تيسير حياة المواطنين وتخفيف العبء عنهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على إتمام التنسيق الكامل بين كافة المؤسسات لتحسين المنظومة وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.
وأوضح عمرو ان خدمة تحصيل المصروفات المدرسية لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مكاتب البريد تعد إضافة جديدة الى الخدمات التى يقدمها البريد المصرى للمواطنين وستساهم في تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية على أولياء الامور وذلك بإتاحة الخدمة فى جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بدلاً من التقيد بسدادها بالادارات التعليمية والمدارس.
ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان تقديم خدمة تحصيل مصروفات المدارس تأتي فى إطار سعى البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين
وأشار إلى أنه بناء علي الاتفاق المسبق مع وزارة التربية والتعليم الذى يتيح للهيئة تحصيل مصروفات المراحل التعليمية الآتية "رياض اطفال - إبتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني" تم اطلاق الخدمة بجميع مكاتب البريد المنتشر على مستوي الجمهورية والتى يصل عددها اإلى 4000 فرع وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور.
وأوضح أنه بعد إتمام سداد المصروفات بمكتب البريد ودفع رسوم الخدمة التى تقدر بـــ 3 جنيهات سيحصل المواطن المستفيد على إيصال سداد يتضمن "اسم الطالب - اسم المدرسة والادارة التعليمية التابع لها" ليقوم بتسليمه فى المدرسة.
وأضاف الصغير انه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الانظمة والأجهزة الالكترونية المتطـورة مما يؤدى الى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم جميع الخدمات.
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