بنك القاهرة يتخارج من مساهمات بقيمة 360 مليون جنيه بالنصف الأول

بنك القاهرة 00

سهير محمد وسيد بدر:



تخارج بنك القاهرة من مساهماته في إحدى صناديق الاستثمار المغلقة التابعة له بقيمة 360 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري .



وقال محمد رجائي، رئيس قطاع الاسثتمار بالبنك، إنه في إطار توقعات البنك للسوق والظروف المحلية والدولية لأسواق المال قرر البنك بيع مساهماته في صندوق استثمار مغلق بقيمة بلغت 360 مليون جنيه تقريبًا.



وأوضح في تصريحات لـ"المال" أن 257 مليون جنيه من هذه القيمة أرباح صافية للبنك، مشيرًا إلى ان محفظة الاستثمار بالبنك تسجل في الوقت الحالي نحو 765 مليون جنيه .



وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك منتصف 2013 قرر بموجبها تخفيض الحد الأقصى لمساهمات البنوك فى الصناديق النقدية التابعة لها، ليبلغ 2% من رأس المال الاساسى لكل بنك بدلا من 5% على أن تتضمن هذة النسبة اجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.



كما تضمن القرار ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة لكل بنك على 7.5% من إجمالى ودائعه تو خمسين ضعف الحد المذكور بالبند الـول من القرار وهو 2% ـيهما ـقل وذلك مع مراعاة احكام قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية للقانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشان.