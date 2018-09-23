شريف عيسى



قفزت مبيعات شركة هيونداى موتورز خلال أغسطس من العام الجارى 9.2%، بإجمالى 384 ألفًا، و443 سيارة، مقابل 352 ألفًا، و78 وحدة تم بيعها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وارتفعت مبيعات العلامة التجارية فى كوريا خلال أغسطس 2018، بنسبة 7.4%، لتسجل 58 ألفًا، و582 وحدة، مقابل 54 ألفًا، و560 سيارة تم بيعها خلال العام الماضى.



وشهدت مبيعات هيونداى فى باقى بلدان العالم اتجاهًا تصاعديًا خلال نفس الشهر بـ 9.5%، بعد أن تمكنت من تسليم 325 ألفًا، و861 سيارة، مقابل 297 ألفًا، و518 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضى.



وقالت هيونداى فى تقرير لها نشر على موقعها الرسمى إن نمو مبيعاتها الإجمالية خلال أغسطس يعود إلى ارتفاع الطلب على موديلاتها فى كل من الصين، وأمريكا اللاتينية، وأسواق الشرق الأوسط.



وأشارت الشركة إلى أن نمو مبيعات العلامة الكورية بتكتل دول الاتحاد الأوربى فى أغسطس يعود إلى نمو الطلب على طرازاتها من موديلات SUVs الرياضية المتعددة الأغراض، والتى من بينها توسان، وكونا.



وعن الأداء المجمع لهيونداى، قالت الشركة أن مبيعاتها صعدت خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بـ 3.9%، لتسجل 2,97 مليون سيارة، مقابل 2,86 مليون وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة خلال العام الماضى.



وذكرت هيونداى أن مبيعاتها فى بلد المنشأ "كوريا" صعد بنسبة 3.1% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من 2018 بإجمالى 473 ألفًا، و330 سيارة، مقابل 458 ألفًا، و957 وحدة خلال العام المنصرم.



وأضافت الشركة أن مبيعاتها فى باقى الدول العالمية صعد 3.9% خلال تلك الفترة ليسجل 2,97 مليون سيارة، مقارنة بحجم المبيعات خلال الماضى، والتى قدرت بـ 2,86 مليون وحدة.



وفى سياق متصل، ذكرت تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" نمو مبيعات هيونداى محليًا خلال يوليو من العام الجارى 53%، بإجمالى 3190 سيارة، مقابل 2079 وحدة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وأظهرت النتائج المجمعة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من 2018 بلغت 17 ألفًا، و22 سيارة، مقابل 9015 سيارة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وتصدرت فيرنا قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا للعلامة التجارية هيونداي بعد أن بلغت مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 5742 سيارة، فيما جاءت توسان فى المركز الثانى بإجمالى 4147 وحدة، فيما تمكنت إلنترا AD من اقتناص المركز الثالث لصالحها بعد أن باعت 3579 وحدة.



وحصدت النترا HD المجمعة محليًا على المرتبة الرابعة فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا لهيونداى خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بعد أن تمكنت من بيع 2539 وحدة، أما المركز الخامس فكان من نصيب أكسنت RB والتى بلغت مبيعاتها 845 سيارة.



ويوضح الجراف التالى تطور مبيعات هيونداى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من العام الجارى وفقًا لـ "إميك":







