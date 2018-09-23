التمويل الدولية تقدم الخدمات المصرفية لرائدات الأعمال

صور التوقيع علي اتفاق لتدبير التمويل لريادة الأعمال

المال - خاص



أبرمت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية تعاون مع بنك مصـر، ثاني أكبر البنوك في مصر، وذلك للمساعدة في زيادة عدد الشركات المملوكة للنساء في محفظة الخدمات المصرفية التابعة للبنك والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.



يأتي هذا في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لرائدات الأعمال في مصر، وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع بنك مصر على إجراء دراسة تتناول الاحتياجات المصرفية لرائدات الأعمال، والوقوف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وكذلك إعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء.



كما ستدعم المؤسسة بنك مصر في مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية -التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء- على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.



ويهدف هذا التعاون إلى أن يصبح بنك مصر، الذي يمتلك شبكة فروع عددها 620 فرعًا، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء ورائدات الأعمال في مصر، وقد حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.



وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تسهم رائدات الأعمال في تغيير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على توفير فرص العمل. إلا أن رائدة أعمال واحدة فقط من كل 10 رائدات أعمال تستطيع الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه".

وأضاف "تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع المؤسسات المالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها لخدمة هذه الشريحة غير المستغلة".