البيئة تدعم محافظة كفر الشيخ بمعدات قيمتها 63 مليون جنيه

المال خاص



قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة - والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية - بدعم محافظة كفر الشيخ خلال العامين السابقين 2016/2017 (المرحلة الأولى) بعدد (15) معدة متنوعة منها سيارات قلاب ولوادر بقيمة اجمالية تبلغ (12) مليون جنيه.



وقامت الوزارة اليوم باستعراض الدعم المقدم للمحافظة في مجال تحسين منظومة النظافة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث التقى وفد يضم ممثلي جهاز تنظيم ادارة المخلفات وممثلي البرنامج الوطني و الدكتور محمد السحيمي استشاري البرنامج بالمحافظة الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ كإحدى الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.



استعرض اللقاء دعم المحافظة خلال الشهر الحالي بعدد (12) معدة متنوعة والتي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة كإحدى الخطوات لبدء منظومة المخلفات الجديدة، ويأتي هذا في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات للمحافظات الأربعة ( كفر الشيخ - الغربية - قنا- أسيوط) التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج بوزارة البيئة.



كما سيقوم البرنامج الوطني من خلال المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها خلال العام الحالي بدعم المحافظة بعدد (39) معدة تشمل مقطورات وجرارات وماكينات لتقليب السماد العضوي ولوادر باستثمارات تصل إلى (63) مليون جنيه حيث تم تسليم عدد (6) جرارات، و(6) رأس جرار خلال الشهر الحالي على أن يتم تسليم الباقي خلال الأيام القليلة القادمة، والمسيرة مستمرة لدعم باقي محافظات البرنامج للنهوض بمنظومة النظافة.



وتتضمن خطة وزارة البيئة في مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، سلسلة من الخطوات التنفيذية المستمرة لدعم المحافظات بهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة ساعيةً نحو بيئة أنظف.