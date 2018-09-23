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اقتصاد وأسواق
النقد العربي: البطالة والفقر من أبرز تحديات مصر
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:22 م
صندوق النقد العربي
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صندوق النقد العربي
أحمد شوقي
اعتبر صندوق النقد العربي أن معدلات البطالة والفقر المرتفعة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؛ وفق تقرير الصندوق؛ ربع السنوي؛ الصادر اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي".
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الفقر وفق مؤشر خط الفقر الوطني في مصر من حوالي 16.7% عام 2000 إلى حوالي 27.8% حاليًا.
وأضاف: رغم خفض معدلات البطالة من 13.2% عام 2016 إلى 11.9% عام 2017، هناك حاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى توفير المزيد من فرص العمل بما يسمح بخفض أكبر لمعدلات البطالة وخاصة ما بين أوساط الشباب والمتعلمين والإناث.
وفي هذا الصدد؛ أوصى الصندوق بضرورة مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل.
ورفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو الاقتصاد المصري لعام 2018 إلى نحو 5 في المائة في عام 2018 مع توقع مواصلته النمو إلى مستوى 5.5 في المائة العام المقبل.
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