20 دعوي أمام مجلس الدولة للمطالبة ببطلان انتخابات الغرف السياحية

عضو غرفة الشركات: اللائحة الجديدة بها "عوار"

دعاء محمود

أكد مجدي صادق عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة،والمرشح لمجلس إدارة الغرفة، أن هناك ما يقرب من 20 دعوي مرفوعة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك للمطالبة بإلغاء انتخابات الغرف السياحية وذلك لعدم قانونية اللائحة الجديدة المشتركة للاتحاد والتي أعلنت عنها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وأضاف صادق لـ"المال"، أن اللائحة الجديدة تخالف القانون المصري والذي ينص علي عدم أحقية ترشح الأعضاء الذين أدوا دورتين متتاليتين في الانتخابات، موضحاً أن اللائحة الجديدة عدلت هذا النص إلي دورتين مكتملتين متتاليتين.

وتابع صادق أن هذا النص غير قانوني ودفع العديد من الأعضاء للإعلان عن ترشحهم بالرغم من أدائهم لدورتين متتاليتين، قائلاً " هناك عوار في اللائحة مما يهدد ببطلان المجلس المنتخب".

وحذر عضو الجمعية العمومية من إتخاذ قرارات غير مدروسة تؤثر علي القطاع السياحي بالسلب، موضحاً أن اللائحة الجديدة تسعي لتمرير سياسات معينة.

يذكر أن غرفة شركات السياحة بدأت اليوم الأحد، في تلقي التظلمات والطعون على المرشحين وذلك لمدة 7 أيام تنتهي في الـ29 من سبتمبر الجاري، على أن يتم بت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى الـ7 من أكتوبر المقبل.

وكانت وزيرة السياحة أصدرت في بيان صحفي خلال يونيو الماضي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن .

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزاري، تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .

كما تضمن التعديل على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته.

وعلق عضو الجمعية العمومية قائلاً" أن هذه الفتوي لمجلس الدولة لم يتم نشرها أو إرسالها لشركات السياحة بمنشور ضمن المنشورات التي ترسل دورياً من الغرفة لأعضاءها لذلك إذا خالفت الفتوي القانون فمن حق أي طاعن أن يطعن عليها لأنها غير ملزمة للمحكمة أو الطاعن.

وتساءل صادق هل من المنطقي في حال تقدم أي عضو باستقالته قبل إنتهاء دورته في المجلس بعدة أيام أن تصبح الدورة في هذا الوضع غير مكتملة ويستمر علي ذلك عضو مجلس إدارة إحدي الغرف ويتقدم للانتخابات وذلك تلاعباً بالألفاظ!.