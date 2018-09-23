مباحثات بين مستثمرين مصريين وسلوفاكيين لتعزيز فرص التعاون

معتز رسلان

سمر السيد



قال معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن لوكاس باريزيك وزير الدولة للشئون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا زار مقر وزارة الخارجية صباح اليوم، والتقي مع نائب وزير الخارجية لبحث العلاقات المشتركة بين الدولتين.



وأضاف في تصريحات لـ"المال": "من المقرر أن يلتقي "باريزيك" مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بعد قليل".



وتابع "كما نظم المجلس لقاءات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم السلوفاكيين لمناقشة فرص التعاون المشتركة، مشيرا إلى أن الزيارة قصيرة وتستمر ليوم واحد فقط".



وجاءت التصريحات على هامش الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم بمناسبة زيارة وزير الخارجية السلوفاكي للقاهرة ووفد أعمال مرافق له يضم 8 شركات عاملة في قطاعات صناعية مختلفة



