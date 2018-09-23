هيئة الاستثمار: الانتهاء من المنطقة الحرة للنسيج هذا العام

سمر السيد



قال عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المنطقة الحرة المخصصة للصناعات النسيجبة في محافظة المنيا لتكون جاهزة لتأجيرها من قبل المستثمرين خلال العام الجاري.



وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم بمناسبة زيارة وفد أعمال سلوفاكي لمصر، أن المنطقة الحرة الأخرى بسيناء لم يحدد حتى الآن مكان تنفيذها سواء كان في مدينة شرم الشيخ أو نويبع.



ولفت إلى أن هناك 3 مناطق استثمارية جديدة يجري إنشائها في بنها وميت غمر والصف بالجيزة.



وأوضح أن المنطقة الاستثمارية ببنها مخصصة للصناعات الغذائية إلا أن المنطقتين الأخريتين لم يحدد مكانهما إلى الآن.



وأضاف أن هناك عروضا للاستثمار في السوق المحلية ويجري دراستها حاليا



وقال إن أبرز فرص الاستثمار أو التعاون المُحتملة مع وفد الأعمال السلوفاكي الذي يزور مصر ستكون في مجالي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا.



وأضاف أنه عرض خلال الندوة علي المستثمرين السلوفاكيين الفرص الاستثمارية في السوق المحلية والتطور الحاصل في مناخ الاعمال في الوقت الحالي.



وتوقع بلوغ عدد حالات المنازعات التي تم حلها خلال الـ 10 شهور الماضية من خلال اللجنة الوزارية لفص المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحوالي 400 حالة تقريبا.



وتابع تصريحاته في سياق الحديث عن المناطق التكنولوجية الجديدة في مصر مؤكدا أن هناك ٣مناطق موجودة حاليا في السادات وأسيوط وبرج العرب .



وأضاف أن هناك 3 مناطق أخرى سيتم افتتاحها .



وأشار إلى أنه في فترة زمنية 60 يوما تنهي الهيئة العامة للاستثمار طلبات المستثمرين



وأوضح أن المنطقة الحرة تكون معفية من الجمارك والضرائب .



وعرض أبرز المشروعات القومية الكبري التي تنفذ في مصر في الوقت الحالي كالعلمين الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط ومنطقة تنمية محور قناة السويس ومدينة الجلالة وغيرهم.



