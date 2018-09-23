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استثمار
أزمة الاقتصاد التركي قد تؤثر سلبيا علي أعمال شركات مصرية
الأحد 23 سبتمبر 2018 04:52 م
الاقتصاد التركي
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الاقتصاد التركي
بورسعيد – أماني العزازي
كشفت أكبر 3 خطوط ملاحية تركية، أركاس، وأدميرال، وتركن لاين «المشغل لخدمات ملاحية منتظمة من الموانئ التركية إلى المصرية» حاويات صادر ووارد عن تأثيرات متوقعة للأزمة الاقتصادية، التى تعانى منها تركيا على حجم الصادرات المصرية لها، التى تمثل نسبة كبيرة منها منتجات بترولية، ومواد خام، وسلع وسيطة.
وقالت إدارة الخطوط إن توابع الأزمة الاقتصادية التركية على السوق الملاحية، لا سيما التجارة البينية المنقولة بين الموانئ المصرية والتركية، ستتضح بصورة أكبر فى نهاية العام الحالى، بعد انتهاء التعاقدات المبرمة مع عملاء الخطوط.
ذكر حازم الخياط، مدير العمليات بشركة «أركاس إيجيبت» المشغل للخط التركى «أركاس»، أن الخط يقدم 6 خدمات تتردد على الموانئ المصرية، إلى موانئ تركيا وروسيا، لمس مؤخرا تراجعا فى معدلات الصادر المصرى، المنقول عبر سفن الخط إلى الموانئ التركية، تأثرا بأزمتها الاقتصادية فى أنقرة .
كما ذ
كر أن شواهد التراجع ظهرت فى وجود فوائض فى عدد الحاويات الفارغة، التى يتم تفريغها، ولا يعاد شحنها مره أخرى على سفن الخط، مملؤة ببضائع صادر كما كان يحدث.
أشار إلى أن كل الخطوط الملاحية حققت زيادة ملحوظه تتجاوز نسبة %35، فى معدلات تداول الحاويات الصادرة خلال العامين الأخيرين، حققت صادراتنا للسوق التركية، نسبة كبيرة فى هذه الزيادة، لا سيما المنتجات البترولية .
توقع الخياط المزيد من التراجع، فى معدلات الحاويات المصدرة عبر سفن الخطوط الملاحية إلى تركيا، التى تحتوى على البضائع المصرية، خلال 3 أشهر مقبلة .
ذكر أن نسب التراجع لن تتضح بشكل كامل إلا بعد 3 أشهر الأخيرة من العام الجارى، لكن بالفعل يوجد انخفاض فى حجم الطاقة المتداولة، والمشحونة عبر سفن الخط بشكل أسبوعى، من مصر إلى الموانئ التركية.
أكد الخياط ثبات حجم البضائع الواردة المشحونة من الموانئ التركية عبر سفن الخط منذ العام الماضى لمصر، بعد اتخاذ الحكومة المصرية، ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية، لترشيد الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلى.
للاطلاع علي التقرير الكامل الرابط التالي :
وكلاء الخطوط التركية يتوقعون انخفاض الصادرات المصرية لأنقرة
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