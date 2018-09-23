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بورصة وشركات
بعد أسبوع دامي .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
الأحد 23 سبتمبر 2018 04:26 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx 30 بنسبة 1.26 % عند مستوى 14261 نقطة.
بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% عند مستوى 687 نقطة.
كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.88 % عند مستوى 1755 نقطة.
وصعد المؤشر الخمسينى بنسبة 1.85 % عند مستوى 2212 نقطة، كما صعد العشرينى بنسبة 1.99% عند مستوى 13680 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 501 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 88.6 مليون جنيه و19.8 مليون جنيه و10.7 مليون و263.5 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 92.3 جنيه و290.5 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 88 سهم من إجمالى 165 سهما متداولا،بينما هبط 39 سهم وبقى 38 دون تغير.
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