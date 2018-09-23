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اقتصاد وأسواق
آلية احتساب نصيب الشرقية للدخان من تصنيع السجائر الأجنبية
الأحد 23 سبتمبر 2018 06:10 م
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الشرقية للدخان 9
أحمد اللاهونى :
تحصل "الشرقية للدخان" على نصيبها من عقود التصنيع المشترك المبرمة مع الشركات الأجنبية عبر طريقين الأول الحصول على رسم تصنيع يقدر بـ 5.8 دولار لكل ألف سيجارة، والثانى من خلال تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.
وتصنع "إيسترين كومباني" جميع العلامات التجارية للشركات الأجنبية المختلفة العاملة بالسوق المحلية والتى تضم "فيليب موريس، وجابان توباكو انترناشيونال، وبريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع وكيل امبيريال توباكو العالمية".
وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان والعضو المنتدب، فى تصريحات سابقة لـ "المال"، إن "إيسترن" تحصل سنويًا على 140 مليون دولار من عقود التصنيع المشترك مع شركات السجائر الأجنبية.
وأكد هارون، أن شركته ليس لديها أى مستحقات متأخرة لدى الشركاء الأجانب العاملة فى السوق المحلية، وجميعهم ملتزمون بسداد رسوم حق التصنيع بشكل منتظم، وفقًا لصيغة العقد المتفق عليها.
ووقعت"إيسترن كومبانى" عقد تصنيع مشترك أغسطس الماضى، مع الشركة اليابانية للدخان جابان توباكو انترناشيونال "جى تى آى"، لإنتاج سجائر جديدة، باسم "LD" بسعر 24 جنيهًا.
وطرحت الشرقية للدخان فى الشهر نفسه صنفا جديدا بالأسواق تحت اسم سجائر ويست (WEST) بسعر 24 جنيهًا، بالشراكة مع المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع هذا الصنف.
وأكد خالد إسماعيل، مدير قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة جابان توباكو انترناشونال (JTI)، فى تصريحات سابقة لـ "المال، ثقة شركته فى الاقتصاد المصرى لذلك حرصت على ضخ استثمارات جديدة، بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان لإنتاج سجائر جديدة، باسم "LD" بسعر 24 جنيهًا.
وأضاف مدير قطاع العلاقات الحكومية، أن الشركة تستهدف من طرح المنتج الجديد، تنويع منتجاتها لتتلائم مع كافة الأذواق والشرائح المجتمعية وتلبى احتياجات المدخنين.
وقال هارون فى تصريحات لـ "المال"، إن العقد الموقع مع جابان توباكو مستمر لمدة 3 سنوات ينتهى فى أغسطس 2021، لافتًا إلى الشركة بدأت الإنتاج فى أول أسبوع بعد عيد الأضحى بـ 300 كرتونة يوميا فقط "3ملايين سيجارة" لقياس نبض السوق بعدها ستضاعف الكمية، وفقًا لحركة العرض والطلب على الصنف الجديد.
كما وقعت "إيسترن" مارس الماضى، اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست (WEST) داخل السوق المحلية.
وأوضحت الشرقية للدخان فى بيان سابق لها، أن مدة الاتفاقية 5 سنوات تبدأ من 21 مارس الماضى وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.
وتسعى "إيسترين كومباني" بالشراكة مع الشركات الأجنبية المختلفة العاملة بالسوق المحلية لطرح أصناف جديدة بالسوق، لتتلاءم مع جميع الأذواق وتلبي احتياجات المدخنين بعد ارتفاع الأسعار مؤخرًا.
وسجل رأس المال المصدر والمدفوع للشرقية للدخان نحو 2.25 مليار جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
وبلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
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