تعرف على 8 دول تقدم تعليما جامعيا مجانيا

الجامعات الأمريكية 25

خالد بدر الدين



أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD إن هناك 8 دول على مستوى العالم تقدم العديد من جامعاتها تعليما مجانيا تماما فى بعض كلياتها و لاسيما كليات التربية وإدارة الأعمال .



و ذكر موقع أروتز شيفا الإلكترونى الإسرائيلى إن معظم هذه الدول تقع فى شمال وشرق أوروبا وهى على الترتيب الدانمرك و النرويج والسويد وفنلندا وإستونيا وسلوفينيا و سلوفاكيا وتركيا التى تضم وحدها أكثر من 178 كلية مجانية.



وإذا كانت بعض الدول يتحمل فيها دافعوا الضرائب فاتورة تعليم جميع الطلاب فى الجامعات إلا أن الدول التى جاءت فى هذه القائمة تتمتع بثقافات تشجع على الاهتمام بجميع أفراد الشعب من الناحية الصحية والتعليمية.



وينصح موقع أروتز شيفا الشباب الراغب فى التعليم بأرخص التكاليف بزيارة عناوين هذه الكليات فى هذه الدول الثمانية على المواقع الإلكترونية على الانترنت.