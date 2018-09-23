رئيس الوزراء يتفقد نحو 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي بأسيوط الجديدة

أسيوط الجديدة

المال- خاص



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة.



واستمع مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز المدينة



ووفق بيان مجلس الوزراء، أشار إبراهيم إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 470 عمارة اسكان اجتماعي بإجمالي 11280 وحدة اسكان اجتماعي، وجار تنفيذ عدد 27 عمارة بإجمالي 648 وحدة اسكان اجتماعي، وتم تنفيذ ٢٠ مبنى خدميا لخدمة مناطق الاسكان الاجتماعي تضم مدرستين للتعليم الأساسي و 4 حضانات و 9 أسواق تجارية و 2 وحدة صحية ونقطة إطفاء ومدرسة يابانية ومسجد.



وقال إنه جار تنفيذ ١١ مبنى خدميا يشمل مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة ونقطة اسعاف ونقطة شرطة، ومسجد ومركز شباب و ٣ ملاعب ومخبز.



