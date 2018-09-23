EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رئيس الوزراء يتفقد نحو 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي بأسيوط الجديدة
الأحد 23 سبتمبر 2018 04:09 م
أسيوط الجديدة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"مدبولي": 4.1 مليار جنيه استثمارات بأسيوط الجديدة
فيديو| تفاصيل مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي افتتحها الرئيس
صور|السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه
إنفوجراف| أبرز المعلومات عن مشروع قناطر أسيوط الجديدة
بتكلفة 6 مليارات جنيه.. السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة
أسيوط الجديدة
المال- خاص
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة.
واستمع مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز المدينة
ووفق بيان مجلس الوزراء، أشار إبراهيم إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 470 عمارة اسكان اجتماعي بإجمالي 11280 وحدة اسكان اجتماعي، وجار تنفيذ عدد 27 عمارة بإجمالي 648 وحدة اسكان اجتماعي، وتم تنفيذ ٢٠ مبنى خدميا لخدمة مناطق الاسكان الاجتماعي تضم مدرستين للتعليم الأساسي و 4 حضانات و 9 أسواق تجارية و 2 وحدة صحية ونقطة إطفاء ومدرسة يابانية ومسجد.
وقال إنه جار تنفيذ ١١ مبنى خدميا يشمل مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة ونقطة اسعاف ونقطة شرطة، ومسجد ومركز شباب و ٣ ملاعب ومخبز.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا