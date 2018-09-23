الصرف الصحي بالإسكندرية تنشط في تحصيل المبالغ المستحقة لها

مياه الشرب والصرف الصحى

نافع يشدد على التعاون الجماعى بين كافة الادارات لتحقيق رفع كفاءة الشركة

مصدر: اجتماع آخر عقد أمس لوضع خطة للتحصيل للحفاظ على مكتسبات الشركة

معتز محمود



استحوذ تحصيل المبالغ المستحقة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية لدى الغير على اهتمام إدارة الشركة، وهو ما ظهر مع انعقاد أكثر من اجتماع فى الفترة الأخيرة لهذا الغرض.



وتسعى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لزيادة الاهتمام بتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير خلال الفترة القادمة لزيادة إيرادات الشركة، وفقا لمصدر مُطلع بشركة الصرف بالإسكندرية.



وكشف المصدر عن اجتماع اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بعدد من مسئولى بعض القطاعات بالشركة مؤخراً لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقات الشركة لدي الغير ما ينعكس على إيرادات الشركة.



وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع ضم مسئولى مع القطاع المالي والتجاري والمحصلين بالشركة لمناقشة الجهود اللازمة لزيادة موارد الشركة.



ولفت المصدر إلى أن هذا الاجتماع يعد استكمالا لتنفيذ الخطة الذي وضعها رئيس مجلس إدارة الشركة لزيادة موارد الشركة والمكتسبات التي حققتها الشركة في جميع القطاعات.



وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة شدد على أهمية التعاون الجماعى بين كافة الإدارات المالية والأمن والأمن الصناعى، والتشغيل والصيانة لتحقيق رفع كفاءة الشركة حتى لا نزيد من أعباء الدولة ونصل إلى حد الاكتفاء الذاتى.



وكشف المصدر أن هناك اجتماعا أخيرا عقد أمس السبت ضم رئيس مجلس إدارة الشركة والمديرين والمديرين العموم ورؤساء القطاعات والقطاع المالى، وذلك لوضع خطة للتحصيل للحفاظ على مكتسبات الشركة التى تهدر، وكذلك توفير الموارد المالية وزيادة الدخل للشركة.



وفى سياق متصل اقتنصت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قبل أيام كأس الجائزة الأولى فى التوعية البيئية على مستوى 25 شركة للصرف الصحى بالجمهورية.