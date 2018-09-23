المصرية وأوتوموتيف تتفاوضات مع الصحة لتوريد فولكس فاجن إسعاف

مرفق الإسعاف

شريف عيسى



كشف محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالمصرية التجارية واوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي فى مصر، عن إجراء الشركة لمفاوضات جادة مع وزارة الصحة لتوريد سيارات إسعاف تعمل بالبنزين خلال الفترة المقبلة.



وأشار مراد فى تصريحات لـ"المال" إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تسعى لإتمام مشروع الإحلال والتجديد لأسطول الإسعاف، ضمن الخطة التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق.



وأكد أن المفاوضات تأتى فى الوقت التى تمكنت المصرية التجارية واوتوموتيف من تجديد عقد الوكالة مع الشركة الألمانية العالمية، وترقب طرح طرازين جديدين خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.



وتوقع مراد أن تشهد الفترة المقبلة حسم للمفاوضات توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، خاصة مع نجاح مناقصة توريد 800 سيارة إسعاف تابعة لفولكس فاجن التجارية خلال السنوات الماضية.



وأضاف مدير قطاع فولكس فاجن التجارية أنه خلال ديسمبر المقبل سيتم طرح طراز ترانسبورتر بتجهيزات إسعاف لصالح المستشفيات الخيرية والخاصة.



وتجدر الإشارة إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تستهدف طرح فئتين من كادى خلال معرض أوتوماك – فورميلا بفئتين كومبى، وماكسى كومبى، بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، بقوة 110 حصان، وتخضع لمعايير الانبعاثات الأوروبية "يورو 3".



كما يخطط وكيل فولكس فاجن التجارية طرح فئتين أخرتين من كادى خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهما كادى فان، وكادى ماكسى فاجن للأغراض التجارية.



وتستهدف المصرية التجارية واوتوموتيف الوصول بمبيعاتها من فولكس فاجن التجارية إلى 130 سيارة بنهاية العام الجارى، مع التوسعات التى تستهدف إجراؤها بصالات العرض ومراكز الخدمة والصيانة التابعة للعلامة التجارية.



ومن الجدير بالذكر أن مبيعات فولكس فاجن التجارية بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى336 ألف وحدة، مقابل 323 ألفًا، و300 مركبة، بمعدل نمو 3.9%، إلا أن أداءها خلال أغسطس تراجع 4.1%، ليسجل 35 ألف سيارة.