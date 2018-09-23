صدام بين اتحاد العاصمة والمصرى فى الكونفدرالية

صدام بين اتحاد العاصمة والمصرى

على المصرى:



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائرى، تنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب "8 مايو 1945"، بمدينة سطيف، فى إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".



وانتهى لقاء الذهاب، الذى أقيم الأسبوع الماضى، على استاد النادى المصرى فى بورسعيد، بفوز أصحاب الأرض والجمهور، بهدف نظيف، ويكفي ممثل مصر، التعادل بأى نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، من أجل الوصول للدور قبل النهائى.



ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو، ومساعديه الموزمبيقي أرسينتو مارينجول، والمساعد الثاني سورو فاتسون من ليسوتو، والحكم الرابع البتسواني تيرلو موسيتوان، ويراقب المباراة الكونغولي جان ميدارد كوسا، والتونسي خالد لمكشر منسقا عاما، والمغربي نجيب بيربار المنسق الأمني، والسيراليوني رشيد سانوسي مراقبا للحكام.



واختتم الفريق مساء أمس السبت، تدريباته استعدادا للمباراه، واستمر المران لما يقرب من ساعة، حرص خلاله الجهاز الفنى، على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة، ولقن العميد للاعبيه تعليماته النهائية خلال التقسيمة المصغرة التي اختتم بها المران، وشهد المران تدريب اللاعبين على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، وكذلك التدريب على تسديد ركلات الجزاء، تحسبا للجوء إليها فى نهاية اللقاء.



من جانبه، أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق، عن شكره للشعب الجزائري بصفة عامة، ولمسئولي ناديي اتحاد العاصمة ووفاق سطيف الجزائريين بصفة خاصة، بعد الاستقبال الطيب الذي لاقاه المصري من الجميع داخل الجزائر.



وأكد المدير الفنى للمصري، أن هذا ليس بغريب على الشعب الجزائري الشقيق، مشيرا إلى الطموحات الكبيرة لفريق المصري وجهازه الفني، ومن ورائهم مجلس الإدارة وجماهيره العظيمة في تحقيق لقب البطولة لأول مرة، مضيفاً أن الجميع داخل النادي المصري بذل جهداً مضنياً، من أجل الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة، مشيداً بالأداء القوي للاعبيه على مدار البطولة، ومشيداً بفريق اتحاد العاصمة صاحب الخبرات الكبيرة في المعترك الأفريقي.



فى المقابل، قال الفرنسى تيري فروجي، المدير الفنى لاتحاد العاصمة: "المواجهة ستحسم وفقًا لتفاصيل صغيرة أمام المصري"، وتمنى أن يتوج فريقه ووفاق سطيف بكأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا على الترتيب، من أجل أن يتقابلا فى نهائي السوبر الإفريقي".



واعترف فروجي، بصعوبة المهمة أمام المصري، لكنه أكد بأن فريقه جاهز لكل الاحتمالات، قائلًا: "نحن نتوقع كل شيء يمكن حدوثه، ونستطيع التأهل إلى المربع الذهبي، كما أن هناك احتمالية أن نتلقى هدفًا، ولكننا جاهزون لكل شيء".



وأقيم مساء أمس، الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة، وخلال الاجتماع تم الإتفاق على أن يرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، فيما يرتدي الحارس اللون الأزرق، بينما يرتدي اتحاد العاصمة القميص الأحمر فى الأسود، والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي الحارس اللون الأصفر، ومثل المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الإداري، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، وإبراهيم غانم مسئول المهمات.