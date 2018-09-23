4 أزمات تسويقية تقف أمام عودة القطن لمجده المفقود

محصول القطن

الصاوي أحمد



أكد عدد من قيادات الفلاحين أن محصول القطن يواجه 4 أزمات تحول دون عودته لسابق عهده، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد



وأوضحوا أن هذه الأزمات تتعلق بالمنظومة التسويقية وهي زيادة المساحة بشكل غير مدروس وتراجع الأسعار للبيع حاليا وعدم وجود منظومة تسويقية ناجحة بها جميع الأطراف، فضلا عن ارتفاع أسعار تكاليف الأنتاج مثل الأسمدة والجني وغيرها.



** أساس المشكلة



في البداية أكد محمد عبد الستار نائب نقابة الفلاحين الزراعيين أن بداية المشكلة عندما قررت الدولة متمثلة في مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016\2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100ألف فدان زيادة، بهدف عودة القطن لعرشه.



وأضاف: "في مارس الماضي حددت الحكومة أسعار القطن بأن يكون قنطار الوجه القبلي بـ 2500 جنيها، والوجه البحري 2700 جنيها،بينما شرع الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد وعود وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال بشراء الإنتاجية، وتسويق المحصول بالكامل إلا أن الوضع تغير بالنسبة للوجه البحري، حيث أعلنت الشركة القابضة للنسج والغزل عدم التعاقد مع المنتجين".



وتابع: "عبدالستار" أن مشكلة "الذهب الأبيض" تتمثل في فشل التسويق، وأن سعر السوق لم يقل عن سعر التعاقدّ".



ولفت إلى أن محصول القطن فى مصر له مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل التصنيفية التصديرية الهامة، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بإنتاجية المحصول بما يتناسب مع مكانته التصديرية وصفاته المتميزة، من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجان



واستدرك "إلا أن هناك 7 آفات حشرية تصيب المحصول خلال مرحلة الإنبات وهم التربس و المن والحفار والأكاروس أو العنكبوت الأحمر والدودة القارضة و الذبابة البيضاء وجاسيد القطن.



** أزمة السعر



وأشار النوبى أبواللوز الأمين العام الفلاحين الزراعيين،أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا الموسم ليس مجزيا ولا يغطي تكفلة زراعته،و أن أقل سعر يجب تحديده لمحصول القطن هذا العام هو 3500 جنيه للقنطار.



ولفت "أبو اللوز " أن ثلثي سعر المحصول يذهب في جني المحصول



وتابع " لذلك لابد أن ترفع الحكومة السعر تشجعيًا للفلاحين لزيادة زراعة القطن في مصر"،حيث يلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا".



** سياسة التشجيع



وقال نقيب الفلاحين الزراعيين عماد أبوحسين، إنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 أعادت الدولة النظر فى سياسات القطن القديمة، من خلال تشجيع التوسع فى زراعة القطن، حتى شهد العام الحالى زيادة غير مسبوقة فى المساحات المزروعة بالمحصول بلغت 336 ألفا و87 فدانا، بنسبة زيادة 40% عن العام الماضى



وأضاف: "استعدت وزارة الزراعة لموسم بدء جنى المحصول بالمناطق المبكرة ، كما استعدت الجمعيات التعاونية لشراء أقطان الإكثار من المزارعين بإجمالى 800 ألف قنطار بسعر 2500 جنيه لأقطان الوجه البحرى، و2700 جنيه لأقطان الوجه القبلى".



وأوضح نقيب عام الفلاحين الزراعيين انه على الرغم من خطة عودة "الذهب الأبيض لعرشة" مرة أخرى وزيادة المساحات المنزرعة منه ووضع أسعار استرشادية لتسويق محصول القطن الموسم الحالى من قبل مجلس الوزراء،الأ انه يواجه أزمة تسويقية حاليا بالوجه البحرى بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن، بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجواء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.



وأضاف "أبوحسين" أن القطن المصرى يعتبر المحصول الرئيسى فى مصر وقد حازت تجارة الاقطان المصرية على مستوى جيد فى الأعوام السابقة، سواء المستوى المحلى أو العالمى بما يتمع به القطن المصرى من صفات ومميزات تجعله فى موضوع منافسة مع الاقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة فى مجال القطن كثيفة العمالة والتى تساهم فى حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة - حلج – وغزل ونسيج.

