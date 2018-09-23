توقيف شاب إسرائيلى يحمل رصاصة عند عبور طابا

معبر طابا

خالد بدر الدين





ألقت السلطات المصرية فى بداية هذا الأسبوع القبض على شاب إسرائيلى يبلغ من العمر 25 سنة أثناء عبوره شبه جزيرة سيناء عند مفترق طابا على الجانب المصرى بعد اكتشاف أنه يحمل رصاصة فى حقيبته



وذكر موقع اروتز شيفا الإلكترونى الإسرائيلى إن الشاب كان استعار حقيبة أخيه الجندى دون أن يلاحظ أن بها رصاصة و أن وزير الخارجية الإسرائيلى على علم بهذه الحادثة ويتعامل معها حاليا.



ومن المتوقع أن يجرى استجواب الشاب الذى كان فى رحلة ومحاكمته فى منتجع شرم الشيخ .



وكان مواطن إسرائيلى احتجزته السلطات المصرية فى مارس الماضى لأنه كان يحمل مجلة متخصصة فى الأسلحة داخل إحدى حقائبه فى سيارته أثناء عبوره الحدود من إسرائيل إلى مصر ولكن تم إطلاق سراحه بعد أكثر من 30 ساعة.



