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طاقة
وزير الطاقة السعودي: أنا غير مؤثر على أسعار النفط
الأحد 23 سبتمبر 2018 03:33 م
أسعار النفط
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أسعار النفط تتراجع بعد موجة صعود
أزمة النفط تجمع وزيري الطاقة الأمريكي والسعودي في واشنطن خلال ساعات
أسعار النفط
رويترز
قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد، إنه غير مؤثر على أسعار النفط، وذلك بعد يومين فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة أوبك إلى دفع أسعار الوقود للانخفاض.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في الجزائر، قبل اجتماع مشترك بين وزراء دول أوبك وحلفائها المستقلين مثل روسيا، لبحث الوضع في أسواق الخام.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول من جديدة إلى خفض الأسعار.
وقال ترامب على تويتر: "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن".
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