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اتصالات وتكنولوجيا
رئيس الوزراء لطلاب أسيوط: طبعا منتظرين التابلت.. بس اللي هيغيب هنسحبه منه
الأحد 23 سبتمبر 2018 03:23 م
مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان
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مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان
المال- خاص
توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة ومحافظ أسيوط، إلى مدينة أسيوط الجديدة
وتفقد المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للاطمئنان أيضاً على كافة التجهيزات في بدء العام الدراسي، حيث تفقد أنحاء المدرسة التي يعمل بها 8 فصول بالسنوات الثلاث للمرحلة الثانوية، وبها نحو 300 طالب.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى المعمل والمكتبة، وأجرى حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوى، سألهم فيه عن فهمهم لنظام التعليم الجديد، ثم قال ضاحكا: طبعا كلكم منتظرين التابلت؟، عموما اللى هيغيب هنسحب منه التابلت.
والتقط رئيس الوزراء الصور التذكارية مع الطلاب، مؤكدا لهم أن طلاب أسيوط دائما متفوقون، وعندما كان فى الثانوية العامة، كان الأول على الجمهورية وقتها من محافظة أسيوط، متمنيا لهم جميعا التوفيق.
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