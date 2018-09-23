نيسان إيجيبت تحصد 1.1 مليار جنيه من سنترا

أحمد شوقي





حصدت شركة نيسان إيجيبت نحو 1.1 مليار جنيه من سيارتها المجمعة محليًا "سنترا"؛ خلال الشهور السبعة الأولى من 2018.





وباعت سنترا 3608 سيارات خلال أول 7 أشهر من العام الحالي؛ بمتوسط سعر بيع 295 الف جنيه؛ وفق تقارير مجلس معلومات سوق السيارات أميك.





وبمقارنة أداء نيسان سنترا بأداء الفترة نفسها من 2017 يتبين أن مبيعاتها قد ارتفعت بواقع 684 وحدة، وكانت 2924 وحدة؛ لتصل نسبة النمو في المبيعات إلى 23%. وقد باعت نيسان سنترا 5297 وحدة خلال العام الماضي.





وشهد أداء نيسان سنترا مراحل من الصعود والتراجع النسبي منذ بداية العام الجالي فقد بلغت المبيعات 536 وحدة خلال يناير السابق ثم تراجعت إلى 431 وحدة فبراير ثم ارتفعت إلى 734 وحدة في مارس، ثم هبطت إلى 541 سيارة في أبريل، ثم إلى 476 وحدة في مايو، و474 وحدة في يونيو ثم انخفضت إلى 416 وحدة خلال يوليو الماضي.