صعود جماعي للمؤشرات وأرباح 8 مليارات جنيه ختام تعاملات الأحد

البورصة المصرية

منى عبدالباري



ربح رأس المال السوقي بالبورصة المصرية 8 مليارات جنيه، بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع عقب موجة الانخفاضات التي شهدها السوق الأسبوع المنقضي، وأسفرت عن خسائر رأسمالية 70 مليار جنيه.



وأنهى رأس المال التعاملات عند مستوى 788 مليار جنيه، مقارنة بنحو 780 ملياراً بختام تداولات الخميس، فيما ظلت قيم التداولات محدودة عند 501 مليون جنيه.



واكتست مؤشرات السوق باللون الأخصر ختام تعاملات الأحد بدعم تحسن السوق ككل، ومشتريات عربية وأجنبية سجلت 50.5 مليون جنيه، و 6.5 مليون جنيه.



واسترد المؤشر الرئيسي للسوق Egx30 جزء من خسائه الأسبوع المنقضة حيث ارتفع 1.26% بختام التداولات مغلقا عند مستويات 14261 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 687 نقطة.



وتوقع محللون لـ "المال" أن تلتقط السوق أنفاسها خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي لتصل إلى مستويات نحو 14600 نقطة، قبل أن تعاود التراجع مجددا في النصف الثاني من الأسبوع صوب 13700 نقطة.