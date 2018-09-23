الوزراء: تخصيص 70 مليون جنيه لمستشفى الطوارئ بجامعة أسيوط

زيارة رئيس الوزراء لأسيوط

المال - خاص



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته محافظة أسيوط -اليوم الأحد- بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والبيئة، سير العمل في مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بجامعة أسيوط تحت الانشاء، للتعرف على حجم الأعمال المنفذة، والذي يعتبر أول مستشفى متخصص في استقبال حالات الطوارئ، ويخدم صعيد مصر من بني سويف والوادي الجديد حتى أسوان.



وقال وزير التعليم العالى: تبلغ سعة المشروع 487 سريراً، منها 15 سريراً بقسم الإنعاش، و19 بغرف الإفاقة، ويجري إنشاؤه من بدروم ودور أرضي وثمانية أدوار علوية، على مساحة 3200 م2، وقد تصل تكلفة انشاؤها الى نحو 300 مليون جنيه.



ويشتمل مستشفى الإصابات والطوارئ على 18 غرفة عمليات، و11 عنبر عناية مركزة، و3 عنابر انعاش، وبنك دم، وعيادات خارجية، ومعامل، وقاعة مؤتمرات، وتضم المستشفى معمل الباثولوجيا الاكلينيكية بمسطح 1435 م2.



وأوضح أن المشروع ينفذ منذ فترة طويلة، ولم يتوافر التمويل اللازم للانتهاء منه، ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير التخطيط بزيادة المخصصات المالية للمستشفى بموازنة هذا العام، على أن يتم الانتهاء منه العام المقبل، وكلف شركة المقاولون العرب بسرعة وجودة التنفيذ، بعد توفير التمويل المطلوب.



وعقب خروجه من المستشفى أجرى رئيس الوزراء بوزيرة التخطيط، وتم الاتفاق على توفير 70 مليون جنيه بخطة هذا العام للمستشفى.



وخلال زيارته إلى محافظة أسيوط توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مستشفى جامعة أسيوط، حيث زار وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، وتابع تجهيزاتها، وتقديم الخدمة للمرضى بها، واستمع الى شرح حول عمل الوحدة، والتي تعمل بطاقة 85 جهاز غسيل كلوي دموي، بواقع ثلاث جلسات يومياً، بالإضافة إلى جلسة رابعة للطوارئ، وتخدم جميع اقسام المستشفى الجامعي مع جميع مستشفيات محافظة أسيوط.



وحاور رئيس الوزراء عددًا من المرضى عن مستوى الخدمة بالوحدة، فأشادوا بما يتم تقديمه، وقال أحدهم: أقوم بعملية الغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعيا، والمستشفى تهتم بنا، وتقدم جميع الخدمات.



وأشاد مدبولى بالخدمات المقدمة بالمستشفى ووحداتها المختلفة، مؤكداً أن جامعة أسيوط هى إحدى الجامعات المتميزة على مستوى الجمهورية.



وقال وزير التعليم العالى: يصل عدد المرضى المترددين على الوحدة بالمستشفى الرئيسي 165 مريضاً يومياً، وإلى جانب هذه الوحدة الرئيسية، يضم المستشفى الجامعي أيضاً وحدة أخرى بأم القصور بعدد 30 جهاز غسيل كلوي، ووحدة مستشفى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بواقع 5 أجهزة، إلى جانب وحدة الحالات الطارئة بمستشفى صحة المرأة بواقع 3 أجهزة، بالإضافة إلى وحدة الكلى والمسالك بمستشفى جراحة المسالك بواقع 2 جهاز، ووحدة مستشفى الأورام بواقع 3 أجهزة.