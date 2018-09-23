البيئة: بدء دراسة نقل مصنع سماد أسيوط خارج الكتلة السكنية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

المال - خاص



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة -اليوم الأحد- تعليمات فورية إلى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة، ليبدأ من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الدراسات اللازمة لنقل مصنع السماد بأسيوط إلى خارج الكتلة السكنية.



وشكلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الجهاز، لجنة عاجلة تبدأ عملها من اليوم لدراسة الأمر ووضع تصور للتنفيذ.



كان المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قد كلّف وزراء البيئة والتنمية المحلية، والمحافظ بضرورة نقل مصنع السماد العضوى بأسيوط بعيد عن المنطقة السكنية خلال زيارته للمحافظة، وبصحبته عدد من الوزراء صباح اليوم في إطار سلسلة زياراته لمحافظات الصعيد التي ستستمر خلال الفترة القادمة.