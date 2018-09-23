إطلاق أول مدرسة حفائر مصرية متخصصة

مدرسة حفائر متخصصة

المال - خاص



تبدأ وزارة الآثار، أعمال أول مدرسة حفائر مصرية متخصصة ودراسة المواد الأثرية المصرية المتقدمة، بجبانة الأسرة الأولى بسقارة، الذي تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب بالوزارة – مركز تدريب القاهرة والجيزة بسقارة بالتعاون مع وقطاع الآثار المصرية، في الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 نوفمبر.



وأوضح الدكتور باسم جهاد، معاون وزير الآثار للتنمية البشرية والتدريب، أن هذه المدرسة تعد أول مدرسة متخصصة في مواد الآثار تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب في منطقة جبانة الأسرة الأولى في سقارة، أحد أهم المواقع الأثريه بجبانة أمراء الأسره الأولى والثانية بشمال سقارة وبداية الأسرات.



ونظمت الإدارة من قبل مدرستان لمبادئ الحفائر في شمال سقاره ومدرستين لمبادئ الحفائر في كوم الرصرص بكوم أمبو وأبيدوس وتل أبو مندور برشيد.



وأضاف أن برنامج هذه المدرسة المتخصصة يتضمن تدريب 16 متدربًا من الأثرين العاملين بالوزارة على تخصصات علمية مختلفة، مثل دراسة العظام والمومياوات الحيوانية ودراسة الفخار الأثري وتصنيفه واستخدامه في تأريخ الموقع، وكذلك علوم المساحة والمسح الأثري للمواقع، إضافة إلى مهارات الحفائر المختلفة.



وأكد أن الوزارة تحرص على إقامة برامج التدريب المختلفة للعاملين لرفع كفائتهم في مجال عملهم وتعليمهم تخصصات علمية مختلفة وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى تغطية جميع المحافظات في مصر بشكل متكافئ.