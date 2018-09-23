‏ عابد: السيسى سيضع العالم أمام مسئولياته بشأن الإرهاب والسلام

النائب علاء عابد



ياسمين فواز



أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص سنويا على المشاركة فى اجتماعات الامم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ايمانا منه باهمية صوت مصر دوليا وحتى يستمع العالم كله الى رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه الاوضاع والقضايا الراهنة داخل منطقة الشرق الاوسط خاصة.



وتوقع "عابد" فى بيان اصدره اليوم أن يطرح الرئيس السيسى فى خطابه أمام الاجتماعات الثالثة والسبعين للامم المتحدة مجددا اخطر قضيتين يحرص فى طرحهما امام جميع المنتديات الاقليمية والدولية بما فيها الامم المتحدة لوضع العالم كله امام مسئولياته التاريخية بشأنهما وخلال زياراته ولقاءاته مع مختلف زعماء وقادة العالم، مؤكدا ان القضية الاولى تتعلق بمواجهة الارهاب.



وقال النائب علاء عابد أن السيسى طرح حلولا واقعية لهذه المشكلة الخطيرة التى لم تعد اى دولة فى العالم بعيدة عنها ناهيك عن خطورتها على الامن والسلم الدوليين، مؤكدا ان المجتمع الدولى بأسره مسئول مسئولية كاملة عن استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.



وتساءل "عابد" قائلا: اين المجتمع الدولى من تحذيرات الرئيس السيسى ليس من الارهاب والارهابيين فقط ولكن من الدول التى ترعى وتمول وتسلح وتأويهم على اراضيها؟ وأين المجتمع الدولى من تحذيرات الرئيس السيسى من البيئة الحاضنة للارهاب وضرورة مواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية؟.



وأكد النائب علاء عابد أن القضية الثانية هى الازمة التاريخية للصراع العربى الاسرائيلى ومايتعرض له الشعب الفلسطينى الاعزل من بلطجة وعمليات قتل وابادة على ايدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى رغم مبادرة الرئيس السيسى التى طرحها من على منبر الامم المتحدة والتى لو اخذها المجتمع الدولى مأخذ الجد لتم حل ازمة الشرق الاوسط والتوصل الى حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.