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بنـــوك
بنك القاهرة يتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 50 -100 مليون دولار
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:46 م
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
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طارق فايد رئيس بنك القاهرة
سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك يتفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قروض تتراوح ما بين 50-100 مليون دولار قبل نهايةالعام الحالى.
وأوضح فايد خلال المؤتمر الصحفى لعرض النتائج المالية للبنك للنصف الاول من العام الحالى، أن المفاوضات تحكمها آجال هذه القروض وأسعار الفائدة.
وقال إن هذه الأموال ستتوجه الى اقراض الشركات العاملة فى قطاع الصادرات والشركات التى تحتاج إلى تمويل دولارى.
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