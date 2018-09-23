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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة | ارتفاع الطماطم إلى 12 جنيهًا
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:41 م
الخضراوات والفواكه
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الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
ارتفعت أسعار الطماطم إلى 12 جنيهًا في الأسواق بزيادة جنيهان، اليوم الأحد، والبطاطس بين 8 إلى 10، والخيار من 7 إلى 10، الليمون ارتفع من 8 إلى 10، بسبب نقص طرح المحاصيل في الأسواق طبقًا لتصريحات التجار.
واستقر سعر الكوسة عند 10 جنيهات، الباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومي 10، البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيه ونص للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه.
وبلغ سعر الرمان والجوافة 7.5 لكل صنف والبرتقال (أبو صرة) 6 جنيهات، المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50، البلح الرملي الأصفر والأحمر 5، الرمان 7.5، البرتقال أبو صرة 7.5 و البلح البارحي من 15 إلى جنيهان، والتفاح 25 ، العنب "كرمسون " 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً، التين 15.
أسعار الخضراوات والفاكهة
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