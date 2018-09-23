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استثمار
فى زيارة مفاجئة.. هشام توفيق يتفقد شركتى ممفيس والنيل للأدوية
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:36 م
فى زيارة مفاجئة.. هشام توفيق يتفقد شركتى ممفيس والنيل للأدوية
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فى زيارة مفاجئة.. هشام توفيق يتفقد شركتى ممفيس والنيل للأدوية
الوزير: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن التسجيل والتسعير لمنتجات الشركات
ضخ استثمارات جديدة وفق دراسات جدوى للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات
المال-خاص
قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مفاجئة إلى شركتى ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تفقد خلالها سير العمل بالشركتين والأقسام الإنتاجية.
وتأتي الزيارة فى إطار حرص الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات التحليلية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بكافة القطاعات.
كما عقد الوزير، خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تابع الموقف الحالى لكلتا الشركتين واستمع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.
وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتى التسجيل والتسعير للمستحضرات التى تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة، مؤكدًا على التعاون التام من جانب وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كل الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.
وقد أكد على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
ووجه الوزير إدارة الشركتين بضرورة الاستعانة باستشاري متخصص لتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير، مع الإسراع في تطوير نظم العمل الداخلية وعلى رأسها التدريب ونظمالمعلومات وإدارة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير نظم معلومات موحدة لكافة الشركات (نظام تخطيط موارد المؤسسات - ERP) يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات وكافة نظم العمل الداخلية الأخرى للنهوض بمستوى الأداء وذلك بالتوازى مع خطة التطوير الفنى.
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