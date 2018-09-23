إنفوجراف| تعرف على مضاعف ربحية الشركات المقيدة بالبورصة

أحمد علي:

أصدرت البورصة المصرية "إنفوجراف" يوضح مضاعف الربحية للشركات المقيدة بها، إذ أوضحت أن 8% من تلك الشركات يتراوح مضاعف ربحيتها بين أكثرمن 50 مرة لأقل 100 مرة.

فيما بلغ عدد الشركات التي يتراوح مضاعف ربحيتها بين أكثر من 20 مرة لأقل من 50 مرة، نحو 9% من الشركات المقيدة والبالغ عددها نحو 155 شركة، وبنفس النسبة 9% منها تراوح مضاعف ربحيتها بين أكثر من 15 مرة لأقل من 20 مرة.

وجاءت نسبة 14% من شركات البورصة المقيدة ليتراوح مضاعف ربحيتها بين أكثر من 10 مرة لأقل من 15 مرة.

وسجلت النسبة الأكبر من شركات البورصة والبالغة 40%، مضاعف ربحية يتراوح بين أكثر من 5 مرة وأقل من 10 مرة، فيما سجلت 20% من شركات البورصة مضاعف ربحية أقل من 5 مرة.

