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سيـــاســة
براءة 288 متهمًا في أحداث عنف العدوة بالمنيا
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:25 م
محكمة
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نجوى عبد العزيز
قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، ببراءة 288 متهمًا، والمشدد لـ 49 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".
وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عيسوي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد حمدي أحمد وسكرتارية أندراوس فهمي، وماجد منير.
يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
أحداث العدوة
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