محمود محسن

نجحت شركة الجسر العربي في زيادة المنقول من الشاحنات من بداية العام حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي بنسبة 30% عن مثيلاتها في العام الماضي.



تم الاعلان عن ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية للجسر العربي اليوم بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة المهندس وليد المصري وزير النقل الأردني وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والكابتن كاظم فنجان وزير النقل العراقي.



وبدأت الجمعية بإشادة الوزراء الثلاثة بروح التعاون والود والإخاء الذي يسود اعمال الجمعية مؤكدين على أن الجسر العربي تجسيد للتعاون المشترك التنموي للدول الثلاث والتي يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاثة.



وقررت الجمعية عددا من القرارات، منها تحديد بداية عمل دورات مجلس الإدارة لتكون كما كانت عليه في السنوات السابقة بدءا من شهر يوليو، وتمديد اعمال الدورة الحالية من تاريخ 1/11/2018 وحتى 30/6/2019 على أن يكون المهندس حسين الصعوب رئيسا لمجلس الادارة خلال تلك الفترة واللواء طارق غانم نائبا لرئيس مجلس الإدارة والكابتن كاظم الطاهر مديرا عاما للادارة التنفيذية واللواء يسري الأخرس نائبا للمدير العام للشئون المالية والإدارية وعدنان العبادلة نائبا للمدير العام للشئون الفنية والتجارية واللواء هشام ابوسنة عضوا لمجلس الإدارة.



وتبدأ الدورة الخامسة عشرة بتاريخ 1/7/2019 ويكون المدير العام للادارة التنفيذية من الجانب المصري ويتم تحديد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب نظام الشركة.



واتفق الحضور على أن ضرورة تفعيل الرؤى الخاصة بتطوير الشركة، وتعظيم مصادر الدخل وتحديث أسطولها، وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها، وتقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وكذلك التحديث المستمر لها بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي، خاصة أن الجسر العربي نجحت في زيادة المنقول من الشاحنات من بداية العام حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي بنسبة 30% عن مثيلاتها في العام الماضي.