المؤبد لمحمد بديع و64 آخرين في أحداث العدوة بالمنيا

محمد بديع في القفص

نجوى عبد االعزيز



قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع و64 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب وعنف العدوة".



وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد مصطفى، وسكرتارية محسن فكري وماجد منير.



يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.