«صيادلة الإسكندرية»:انطلاق معرض «فارمسى اكسبو» منتصف أكتوبر

أدوية



أحمد صبرى



أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، عن انطلاق معرض «فارمسي اكسبو»، التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، لأول مرة فى محافظة الإسكندرية فى الفترة من 17 لـ 19 أكتوبر 2018، برعاية محافظة الإسكندرية والنقابة.



ويقام معرض «فارمسي اكسبو» سنويًا منذ عام 2016 فى القاهرة، كان آخرها فى شهر مارس الماضى، الذي شهد زيارة 10 آلاف من الصيادلة والعاملين فى قطاع الدواء والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع.



وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الاسكندرية، إن المعرض هو الفرصة الأهم للقاء الصيادلة بالشركات المنتجة والموزعة، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار فى القطاع الصيدلى، وتطوير مهارات الصيادلة وفتح آفاق جديدة لهم، من خلال ورش العمل التى تقام على هامش المعرض.



كما أضاف أن انعقاد المعرض لأول مرة فى محافظة خارج العاصمة، جاء بناءً على طلب من صيادلة الإسكندرية الذين حضروا بقوة فى المعرض الماضى، وأصروا من خلال نقابتهم على تنظيم المعرض فى محافظتهم، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف صيادلة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، كالبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح.