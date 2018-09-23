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سيــارات
بورش توقف إنتاج طرازات تعمل بمحركات ديزل نهائيًا
الأحد 23 سبتمبر 2018 03:44 م
مبيعات بورش
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شريف عيسى
قالت شركة بورش للسيارات الرياضية -أحد أذرع مجموعة فولكس فاجن العالمية- إنها لن تنتج أية طرازات وموديلات مدعومة بمحركات ديزل مرة أخرى، مؤكدة على وقف إنتاجها منذ فبراير الماضى.
وأكد أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه رغم أن بورش لم تنتج أو تطور محركات ديزيل، إلا أن سمعتها تأثرت كثيرًا بفضيحة الانبعاثات التى مُنيت بها فولكس فاجن جروب نهاية 2015.
كانت محكمة أمريكية، قد قضت خلال العام الماضى، بتسوية أزمة التلاعب سوفت وير المتعلق بقياس الانبعاثات وتغريمها 14.7 مليار والذى يعد الأكبر على الإطلاق فى تاريخ الشركات.
وتعهدت فولكس فاجن جروب ببدء عمليات الاستدعاء للطرازات المعبية والملوثة التي تعمل بالديزل عبر إعادة شرائها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وفى سياق متصل، أشار بلوم إلى أن بورش ستركز خلال الفترة المقبلة على إنتاج طرازات رياضية عالية الأداء مدعومة بمحركات بنزين، وهجينية، بالإضافة إلى طرازات كهربائية بالكامل، والمقرر دخولها على خطوط الإنتاج بداية من العام المقبل.
يذكر أن مبيعات بورش خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى قد ارتفعت 6.8%، لتسجل 176,4 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات العام الماضى والتى بلغت 165,1 ألف وحدة.
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