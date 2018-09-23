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اتصالات وتكنولوجيا
اتفاقية تعاون بين البريد المصري والأردني بمجال التجارة الإلكترونية
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:17 م
عصام الصغير - رئيس البريد
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عصام الصغير - رئيس البريد
المال - خاص
وقع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والدكتور خالد اللحام رئيس البريد الأردني، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء البريد الأردني للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين، عن طريق مركز التجميع اللوجيسيتي بالقاهرة.
كما ينص الاتفاق على تفعيل خدمة الحوالات المالية الفورية لتسهيل التحويلات المالية للمصريين المقيمين بالأردن لذويهم في مصر بكل سهولة ويسر.
وصرح الصغير بأن بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية، ليتمكن عملاء البريد الأردني من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة، وسيتم جمع البعثات من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، ومن ثم إلى المملكة الأردنية مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة، كما ينص الاتفاق على تفعيل خدمة التحويلات المالية الفورية للمصريين العاملين بالأردن ليتمكنوا من إرسال تحويلاتهم النقدية لذويهم في مصر من خلال أكثر من 4000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف الى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الأردني، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والأردن للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة المواطنين وحصة عادلة من سوق التجارة الالكترونية الذي تستحوذ عليه شركات الشحن العالمية.
من جانبه، رحب الدكتور خالد اللحام، رئيس البريد الأردني، بالتعاون المشترك مع البريد المصري متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الأردني لنقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
وأشاد رئيس البريد الأردني بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعد طفرة غير مسبوقة جعلته مثلاً يحتذى به بين المؤسسات البريدية.
البريد
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