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عقـــارات
إجراء القرعة 16 للإسكان الاجتماعي ببورسعيد.. الأربعاء
الأحد 23 سبتمبر 2018 03:49 م
الاسكان الاجتماعي
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أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، عن إجراء القرعة رقم 16 للإسكان الاجتماعي بالنسبة للمرحلة الأولى من المشروع، الأربعاء المقبل، الساعة 11 صباحًا بصالة 6 أكتوبر.
وشدد بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، على ضرورة حضور الزوجين ببطاقة الرقم القومي.
يذكر أن المتقدمين بالقرعة رقم 16 للمرحلة الأولى 419 مواطنًا من المستحقين للوحدات السكنية بالمشروع.
الإسكان الاجتماعى
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